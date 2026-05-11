сегодня в 03:30

Расходы США на операцию против Ирана могли превысить 77 млрд долларов

Стоимость военной операции США против Ирана продолжает расти и уже могла превысить 77 млрд долларов, сообщает RT со ссылкой на Iran War Cost Tracker.

При этом показатель обновляется в режиме реального времени. В стоимости учитывается содержание персонала, кораблей и остальные сопутствующие нужды.

Отмечается, что принцип расчета основывается на официальном докладе Пентагона конгрессу, согласно которому первые 6 суток стоили 11,3 млрд долларов, а дальнейшие расходы составляют 1 млрд долларов в день.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив.

При этом уже на следующей неделе Иран и США могут вернуться к переговорам.

