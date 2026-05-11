Эксперт рассказала, как продлить майские праздники

Заведующая кафедрой трудового права Университета имени Кутафина Надежда Черных рассказала, что россияне могут законно увеличить продолжительность отдыха на майских праздниках за счет присоединения дней ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщает РИА Новости .

Еще один вариант это оформление отгулов без сохранения зарплаты, которые полагаются определенным категориям сотрудников.

По словам эксперта, работники могут запросить компенсирующие дни за предыдущую работу в выходные.

Еще одним способом продлить майские выходные это использование перенесенных дней с официально оформленного больничного во время прошлого отпуска.

