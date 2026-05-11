Самолет из Стамбула загорелся при посадке в аэропорту Непала

Самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса Стамбул — Катманду загорелся при посадке в международном аэропорту Трибхуван непальской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Nepal News.

По предварительной информации, во время посадки произошло возгорание одного из колес шасси.

На появившихся в Сети кадрах видны пламя и дым в районе шасси во время движения самолета по взлетно-посадочной полосе.

На борту самолета находились от 284 до 289 человек, в том числе 11 членов экипажа. Всех эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Республике Бурятии самолет Ан-2, выполнявший мониторинг лесных пожаров, совершил вынужденную посадку на грунтовую дорогу из-за технических неполадок.

