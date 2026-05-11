сегодня в 07:35

Aydinlik: попытки объединить НАТО вокруг Киева не спасли блок от кризиса

Попытки США использовать конфликт на Украине для консолидации стран НАТО не принесли долгосрочного результата. Альянс стремительно приближается к кризису, пишет колумнист Исмет Озчелик в своей колонке для турецкого издания Aydınlık, сообщает РИА Новости .

По его мнению, грядущий саммит НАТО в Анкаре, запланированный на 7–8 июля, может официально зафиксировать глубокий кризис альянса. Стратегия сплочения вокруг образа «российской угрозы» лишь временно скрыла старые противоречия.

Основной точкой напряжения остается давление США на европейских союзников с требованием увеличить военные расходы. При этом в самих Соединенных Штатах нарастают изоляционистские настроения.

Нестабильность создает и неопределенность позиции американского президента Дональда Трампа. Он заявлял о возможном сокращении роли США в альянсе.

Параллельно с этим в Европе усиливается внутреннее сопротивление. Во Франции политик Жан-Люк Меланшон открыто призывает к выходу из военных структур блока, опираясь на идеи Шарля де Голля.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.