Стена огня: лесные пожары в американской Флориде идут к жилым домам
На юге американской Флориды из-за лесных пожаров могут сгореть пригороды
Крупный лесной пожар охватывает все большую территорию на юге штата Флорида в США. Поражены 20 тыс. «квадратов», сообщают «Вести».
Огонь приближается по направлению к жилым кварталам.
Пожарные пытаются потушить возгорание. Используется авиация.
Информации о пострадавших пока нет.
На опубликованном видео во Флориде горят поля. Огонь медленно движется. Над местом пожара идет черный дым. Жители одного из флоридских городов видели жуткую картину: на горизонте к ним со всех сторон приближается «стена огня».
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.