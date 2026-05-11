Стена огня: лесные пожары в американской Флориде идут к жилым домам

сегодня в 08:02

На юге американской Флориды из-за лесных пожаров могут сгореть пригороды

Крупный лесной пожар охватывает все большую территорию на юге штата Флорида в США. Поражены 20 тыс. «квадратов», сообщают « Вести ».

Огонь приближается по направлению к жилым кварталам.

Пожарные пытаются потушить возгорание. Используется авиация.

Информации о пострадавших пока нет.

На опубликованном видео во Флориде горят поля. Огонь медленно движется. Над местом пожара идет черный дым. Жители одного из флоридских городов видели жуткую картину: на горизонте к ним со всех сторон приближается «стена огня».

