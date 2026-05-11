Более 1 млн: посол раскрыл количество трудовых мигрантов из Таджикистана в РФ

Россия сохраняет статус ключевого направления для трудовых мигрантов из Таджикистана. В стране работают более одного млн граждан республики, рассказал в интервью ТАСС российский посол в стране Семен Григорьев.

Дипломат подчеркнул, что популярность российского рынка труда обусловлена рядом факторов. Среди них отсутствие визовых барьеров, исторические связи и единое языковое пространство.

При этом значительная часть выходцев из Таджикистана, уже получивших российское гражданство, переходит из традиционных сфер строительства, АПК в высококвалифицированные секторы. Они работают в больницах и образовательных учреждениях.

Во время государственного визита в Душанбе в октябре 2025 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул значительный вклад таджикистанцев в развитие российской экономики. Большая часть людей, уезжающих из этого государства, выбирают для работы Россию.

