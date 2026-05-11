Индия в режиме экономии: Моди призвал граждан вернуться к удаленке из-за кризиса

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокады Ормузского пролива премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил граждан придерживаться режима строгой экономии времен пандемии COVID-19. Эти меры должны помочь защитить валютные резервы страны и смягчить удар по экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Моди рекомендовал компаниям вернуть сотрудников на удаленный формат работы, а гражданам — максимально сократить использование личного транспорта. Вместо этого нужно выбирать метро и совместные поездки.

Также жителей Индии попросили отказаться от покупки золота и ювелирных изделий в течение ближайшего года.

Еще граждан попросили перенести свадьбы и отпуска из-за границы на территорию страны. Кроме того, Моди призвал семьи снизить потребление растительного масла.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке оказался заблокирован Ормузский пролив. Через него поставляли нефть и сжиженный природный газ из государств Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира подорожали топливо и промпродукция.

