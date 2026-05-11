Каторов отметил успехи и рост участника программы «Герои Подмосковья»

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов рассказал РИАМО об успехах участника программы «Герои Подмосковья» Вадима Свистунова, у которого он является наставником.

«На примере Вадима могу сказать, что он сильно вырос — и с точки зрения общения, и с точки зрения профессионального понимания происходящего. Самое важное, что я хочу отметить, что он хочет развиваться дальше», — подчеркнул Каторов.

Он добавил, что Свистунов рассматривает возможность дальнейшего обучения и получения еще одного высшего образования — технического.

«После того как он прошел программу и написал проект под моим наставничеством, он поступил на работу в министерство цифрового развития. Сегодня он вместе с Максутом Шадаевым (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — ред.) занимается важными для страны вопросами. Одно техническое образование у него уже есть, но, чтобы еще лучше разбираться в задачах, Вадим хочет получить второе. Я считаю, это очень профессиональный и правильный подход», — поделился наставник программы.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

