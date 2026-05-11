Конец «черному рынку»: в России запретили сайты по продаже оружия

Россияне больше не смогут приобретать охотничьи ружья на сайтах. Щербинский суд по просьбе прокуратуры ввел запрет на ресурсы, сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о тех сайтах, на которых стрелковые и охотничьи ружья продавались без документов. Их могли доставить в любое место.

Согласно законодательству, покупать такое оружие без выдаваемой федеральным органом после медосвидетельствования лицензии нельзя. Еще при приобретении можно столкнуться с уголовной ответственностью.

В России не предусмотрено легальное владение гражданами короткоствольным боевым оружием — пистолетами и револьверами, а также любым оружием с автоматическим режимом огня.

При условии получения в Росгвардии специальной лицензии граждане могут легально приобрести: охотничье оружие, оружие самообороны, спортивное оружие и сигнальное оружие.

