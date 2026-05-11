Более 1,25 млн соотечественников вернулись в Россию по госпрограмме с 2007 года

Россияне, проживающие за рубежом, все активнее возвращаются на родину. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

По словам Овечко, ключевым механизмом стимулирования переезда уже 19 лет остается Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению.

С начала практической реализации Госпрограммы в 2007 году и до конца 2025-го в Россию переехали и были зарегистрированы более 1,25 миллиона участников и членов их семей. Только за прошлый год этот показатель составил 27 тысяч человек. За тот же период за пределами России принято 14 тысяч заявлений на 33,5 тысячи человек. Особенно заметен рост среди переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами — в основном из Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США.

По словам Овечко, соотечественников побуждают к возвращению душная и агрессивная русофобия в публичном пространстве, дискриминация русскоязычного населения на бытовом уровне, а также неприятие навязываемых западных «ценностей». Люди возвращаются в Россию как в главную твердыню духовных и моральных ценностей, традиционной семьи.

«Мы рады принимать наших единомышленников», — подчеркнул дипломат.

Для комфортного возвращения соотечественников совершенствуется законодательство. С 1 января 2024 года введен институт репатриации, предусматривающий различные льготы и меры социальной поддержки. В результате в 2025 году в порядке репатриации в Россию въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее. Одновременно повышается качество отбора претендентов — введено обязательное тестирование на знание русского языка.

В МИД также отметили, что ключевым направлением работы остается защита прав соотечественников за рубежом. Для этого уже 15 лет действует специализированный Фонд поддержки и защиты прав соотечественников. В 2025 году было профинансировано свыше 200 заявок на юридическую помощь, а общее число бесплатных консультаций превысило 17,5 тысячи. Особенно востребована такая помощь в недружественных странах, где судебные системы ангажированы и соотечественникам без поддержки Фонда было бы трудно.

При этом, несмотря на давление и запреты в ряде стран, диаспоры продолжают активно участвовать в патриотических акциях. В прошлом году «Бессмертный полк» в различных форматах прошел в 115 государствах. Овечко подчеркнул, что все трудности лишь закаляют соотечественников, а Россия всегда с ними. Уникальность российской диаспоры — в созидании и желании помочь друг другу, а главное — в любви к исторической Родине.

