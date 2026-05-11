Испорченный отпуск: российские туристы во Вьетнаме жалуются на мазут на пляжах

Популярные вьетнамские курорты Нячанг и Камрань столкнулись с серьезным загрязнением прибрежной зоны нефтепродуктами. Российские путешественники массово жалуются на появление на песке и в воде вязких черных сгустков мазута, которые делают купание практически невозможным, сообщает SHOT .

Отдыхающие отмечают, что липкая субстанция мгновенно пачкает кожу и одежду. Отстирать купальники или отмыть обувь обычными средствами не удается. Многие личные предметы приходится выкидывать.

Туристы, потратившие внушительные суммы на путевки, вынуждены проводить время в отелях. Причина в том, что следы нефтепродуктов наблюдаются не только на берегу, но и в открытом море.

Администрации местных гостиниц уже разослали гостям предупреждения с рекомендацией временно воздержаться от купания из-за «аномального природного явления». Официальный Ханой пока не прокомментировал ситуацию и не назвал точные причины масштабного выброса мазута.

На опубликованных фото россияне сильно испачкали руки, ноги, обувь и одежду в мазуте. На видео запечатлены темные пятна на берегу.

Также, судя по фото, на некоторых пляжах вывесили таблички с надписью: «Внимание: обнаружены следы гудрона на пляже и в воде. Воздержитесь от купания и хождения босиком».

