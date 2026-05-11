Пираты в Сахаре: на знаменитом «Поезде Пустыни» «грабят» туристов

Пираты вымогают деньги у туристов на легендарном «Поезде Пустыни» в Мавритании

Популярный среди экстремалов маршрут на грузовом поезде в Мавритании стал мишенью для местных преступных группировок и объектом пристального внимания спецслужб. В последние месяцы на «Поезде Пустыни» участились случаи вымогательств денег у туристов со стороны пиратов, сообщает Baza .

Состав является одним из длиннейших в мире. Он ездит по Сахаре и транспортирует железную руду.

Путешественники, нарушая закон, залезают на вагон «Поезда Пустыни» с грузом и скрываются от полиции. Затем ночью едут на руде, делая фотографии. Снимки получаются атмосферные.

Пираты, в свою очередь, преследуют поезд на внедорожниках, на ходу запрыгивают в открытые вагоны с рудой и под угрозами требуют у иностранных туристов по 100 евро с человека за «проезд».

Помимо криминальной угрозы, любители атмосферных видео в стиле «Дюны» столкнулись с давлением властей. На границе Мавритании ввели жесткий досмотр.

Полиция проверяет телефоны на наличие кадров из поездки на поезде, ищет специфическое походное снаряжение и допрашивает туристов.

