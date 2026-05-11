Россиянам назвали страны, которые не пустят по загранпаспорту без биометрии

Россияне по загранпаспортам старого образца, в которых отсутствует биометрия, не смогут посетить ряд европейских стран. Об этом рассказала юрист, член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова, пишет РИА Новости .

По состоянию на 2026 год полный запрет на въезд по небиометрическим паспортам ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела запрет, но с исключениями: он не касается детей до 15 лет и обладателей шенгенских виз, полученных до 1 июня 2025 года.

Финляндия с начала лета 2026 года введет аналогичные меры. При этом въезд останется возможным для граждан младше 18 лет, а также для тех, у кого есть вид на жительство Финляндии, выданный до 1 июня 2026 года. До 31 декабря 2026 года действует переходный период для обладателей финской визы.

Юрист рекомендует россиянам, планирующим поездки в перечисленные страны, заранее оформить биометрический загранпаспорт, чтобы избежать проблем на границе.

