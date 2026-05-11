Россиянам назвали страны, которые не пустят по загранпаспорту без биометрии
Россияне по загранпаспортам старого образца, в которых отсутствует биометрия, не смогут посетить ряд европейских стран. Об этом рассказала юрист, член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова, пишет РИА Новости.
По состоянию на 2026 год полный запрет на въезд по небиометрическим паспортам ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела запрет, но с исключениями: он не касается детей до 15 лет и обладателей шенгенских виз, полученных до 1 июня 2025 года.
Финляндия с начала лета 2026 года введет аналогичные меры. При этом въезд останется возможным для граждан младше 18 лет, а также для тех, у кого есть вид на жительство Финляндии, выданный до 1 июня 2026 года. До 31 декабря 2026 года действует переходный период для обладателей финской визы.
Юрист рекомендует россиянам, планирующим поездки в перечисленные страны, заранее оформить биометрический загранпаспорт, чтобы избежать проблем на границе.
