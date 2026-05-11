Флорида в огне: крупный лесной пожар угрожает пригородам Майами

Огромный лесной пожар в американском штате Флорида угрожает Майами. Стена огня идет по полю рядом с городом, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение телеканала NBC.

Спасатели пытаются локализовать пожар. Он уже затронул округа Майами-Дейд и Бровард.

Об эвакуации людей из находящихся по близости районов не сообщалось. Информации о количестве пострадавших тоже нет. На месте происшествия находятся сотрудники пожарных служб.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на юге Флориды достигла отметки 20 тыс. квадратных метров. Для тушения задействовали авиацию.

