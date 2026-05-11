Алана Мамаева отказалась от люксового отдыха ради ипотеки для детей

Модель и блогерша Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, рассказала Telegram-каналу «Звездач» , что планирует отказаться от люксового отдыха и взять ипотеку. Она хочет купить квартиру детям.

В настоящее время Мамаева проживает с 14-летним сыном, 12-летней дочерью и собакой в Пресненском районе Москвы. Площадь ее квартиры составляет всего 48 квадратных метров. Блогерша пожаловалась, что в старом жилье не хватает места.

По ее словам, расширить свою жилплощадь она не может — цены «кусаются». Поэтому Мамаева решила приобрести недвижимость детям: небольшую студию каждому.

«В Москве пока что с моими доходами невозможно взять ту квартиру, которую я хочу, а вот купить детям маленькую студию или однушку — это уже более реалистично», — поделилась модель.

Алана Мамаева стала известна после брака с футболистом Павлом Мамаевым. Пара развелась в апреле 2021 года из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа в том, что он финансово не поддерживает их общую дочь. Меньше чем через год после развода Павел Мамаев женился на блогерше Надежде Санько, и 12 мая пара сообщила, что ждет второго ребенка.

