Погоня ГАИ в Москве: пьяный водитель каршеринга протаранил препятствие
На северо-западе Москвы полицейская погоня за каршеринговым автомобилем, за рулем которого был пьяный человек, завершилась аварией и задержанием нарушителя. О случившемся РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Экипаж ГАИ попытался остановить каршеринг для проверки документов в районе дома №25. Однако водитель проигнорировал сигнал инспектора и прибавил скорость, пытаясь уйти от преследования.
В ходе погони лихач потерял контроль над машиной и врезался в дорожное ограждение. Сотрудники полиции задержали мужчину на месте происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.
В отделе полиции на нарушителя составили сразу несколько административных протоколов. Помимо игнорирования требований об остановке и повреждения дорожных сооружений, водителю вменяют управление транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят детальную проверку, устанавливая все обстоятельства ночного инцидента.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.