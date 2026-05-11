Зонт пригодится: синоптики прогнозируют дождь в Московском регионе 11 мая

Днем 11 мая в Московском регионе будут ветренная погода и дождь

Днем 11 мая в Москве и области ожидается от +13 до +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможен дождь.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от +10 до +12 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будет дождь.

Ветер ожидается северо-восточный, восточный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

