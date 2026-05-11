В Можайском округе стартовал плановый ремонт дороги регионального значения

Работы по восстановлению асфальтного покрытия на участке автомобильной дороги регионального значения перешли в активную фазу. Сотрудники «Мосавтодора» в настоящее время укладывают новое дорожное полотно на отрезке от границ ДНП «Лыткино-3» Можайского муниципального округа до 108-го километра Минского шоссе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На текущий момент были выполнены работы по устранению пучинообразований, а также производятся работы по устройству выравнивающего слоя асфальта — это основа для последующего финишного слоя, обеспечивающая долговечность и ровность дороги.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит порядка 4 километров. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением технологических норм и требований безопасности дорожного движения.

Всего в Можайском округе будет отремонтировано 6 участков самых востребованных региональных дорог и 17 — муниципальных.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.