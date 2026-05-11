МЧС: застрявших на Эльбрусе двоих туристов эвакуировали
Двух застрявших на Эльбрусе туристов эвакуировали и передали медикам. По предварительной информации, мужчины получили обморожение, сообщается в канале МЧС Кабардино-Балкарии на платформе «Макс».
«Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели МЧС России эвакуировали туристов из Донецкой области на поляну Азау», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют туристов с высоты 5 100 м на горе Эльбрус.
