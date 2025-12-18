Трамп: США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны, сообщает РИА Новости .

«Впервые за 50 лет мы сейчас видим обратную миграцию, когда мигранты возвращаются домой, оставляя больше недвижимости и рабочих мест для американцев», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении полного запрета на въезд в страну для граждан восьми государств.

В опубликованном на сайте Белого дома документе под ограничения попали Буркина-Фасо, Лаос, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Сирия и Палестина. Запрет распространяется как на иммигрантов, так и на неиммигрантов.

Особое внимание в указе уделено Палестине. США полностью ограничили въезд лиц, использующих проездные документы, выданные Палестинской национальной администрацией. Эта мера подчеркивает позицию Вашингтона, который, в отличие от России (признавшей палестинскую государственность в 1988 году), не признает Палестину суверенным государством.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.