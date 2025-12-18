Трамп: США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны, сообщает РИА Новости.
«Впервые за 50 лет мы сейчас видим обратную миграцию, когда мигранты возвращаются домой, оставляя больше недвижимости и рабочих мест для американцев», — заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении полного запрета на въезд в страну для граждан восьми государств.
В опубликованном на сайте Белого дома документе под ограничения попали Буркина-Фасо, Лаос, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Сирия и Палестина. Запрет распространяется как на иммигрантов, так и на неиммигрантов.
Особое внимание в указе уделено Палестине. США полностью ограничили въезд лиц, использующих проездные документы, выданные Палестинской национальной администрацией. Эта мера подчеркивает позицию Вашингтона, который, в отличие от России (признавшей палестинскую государственность в 1988 году), не признает Палестину суверенным государством.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.