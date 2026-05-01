Временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения. Это связано с действием сигнала «Ковер», сообщается в канале авиагавани в мессенджере МАКС .

Временно аэропорт будет принимать и отправлять воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

В связи с этим возможны изменения в графике полетов. Пассажирам рекомендуют быть готовыми к более долгому ожиданию, в том числе на борту.

Как уточнили в Росавиации, эти меры введены для обеспечения безопасности полетов.

