Мошенники придумали новый способ обмана под предлогом повышения пенсии

Как уточнили в МВД, злоумышленник представляется работником отдела кадров предприятия или компании, где жертва работала прежде. Человеку полагают повышение пенсии, а для этого просят продиктовать код из СМС для записи в ПФ. Как только пожилой человек выполняет просьбу звонившего, то разговор прекращается.

Через некоторое время жертве звонит якобы следователь ФСБ, который информирует, что мошенники через личный кабинет банка пытались оформить на него кредит, но операцию заблокировали. Человека предупреждают, что с ним должен связаться якобы представитель ЦБ РФ.

Уже псевдобанкир убеждает пенсионера, что деньги на его счетах — государственные, поэтому их нужно отправить в определенный офис, получить «протокол изъятия», а затем средства будут возвращены. Злоумышленники предупреждают, что это засекреченная операция, поэтому нельзя разглашать полученную информацию. После выполнения всех действий человек лишается своих накоплений.

Чтобы потенциальная жертва не заподозрила обман и не пошла в полицию, мошенники дают документы о получении денег в рамках «специальной операции».

Если и на этом этапе пенсионер не распознает обмана, то аферисты могут попытаться выманить у него еще деньги под предлогом, например, под предлогом невозможности возврата переданных средств без дополнительной суммы. Деньги предлагают либо занять, либо взять в кредит. Человек к данному времени уже поддается панике, поэтому легко ведется на манипуляции.

В МВД просят россиян не верить звонившим, кем бы они ни представлялись. Также нельзя называть пришедшие коды от СМС ни под каким предлогом, ни в коем случае не нужно переводить деньги на неизвестные счета и передавать незнакомым людям.

