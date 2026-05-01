Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты
Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в анализах первого онкопациента, получившего вакцину для терапии меланомы, наблюдаются небольшие сдвиги, сообщает РИА Новости.
В апреле у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Ее создали специалисты НМИЦ радиологии и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.
Как отметил Гинцбург, у пациента взяли кровь на все стандартные анализы, в том числе и на продукцию цитокинов.
«Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — уточнил научный руководитель НИЦЭМ.
По его словам, этого пациента ждет еще примерно 10 введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты будут впереди.
Гинцбург добавил, что мужчина, которому вводят вакцину, находится у себя дома в Курской области, его наблюдают врачи регионального онкодиспансера. Следующую порцию вакцины планируется ввести между майскими праздниками.
