ВСУ задействовали для обороны Кондратовки наиболее мотивированных националистов

Командование ВСУ применяет для обороны Кондратовки в Сумской области самых мотивированных националистов, которые входят в состав 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), сообщает ТАСС .

«Сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что элита ВСУ несет существенные потери», — отметил источник в российских силовых структурах.

Ранее ВС РФ сорвали четыре попытки выдвижения противника на позиции российских военных в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и населенного пункта Каленики ДНР.

Кондратовка находится недалеко от границы с РФ (Курская область).

