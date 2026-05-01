ВСУ задействовали для обороны Кондратовки наиболее мотивированных националистов
Командование ВСУ применяет для обороны Кондратовки в Сумской области самых мотивированных националистов, которые входят в состав 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), сообщает ТАСС.
«Сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что элита ВСУ несет существенные потери», — отметил источник в российских силовых структурах.
Ранее ВС РФ сорвали четыре попытки выдвижения противника на позиции российских военных в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и населенного пункта Каленики ДНР.
Кондратовка находится недалеко от границы с РФ (Курская область).
