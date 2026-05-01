Бывший топ‑менеджер «Лукойла» доказал, что расторг брак с экс‑женой 26 лет назад

В России закончился самый долгий развод, в итоге бывший топ‑менеджер компании «Лукойл» доказал, что расторг брак с экс‑женой еще 26 лет назад, сообщает Baza .

Экс-нефтяник Валентин И. и его первая супруга Елена развелись в 2000 году. Развод был оформлен через консульство РФ в Сингапуре. Но через 14 лет, когда топ-менеджер встречался с другой женщиной, экс-жена внезапно напомнила о себе. Она заявила, что не знала о расторжении брака и предоставила доказательства этого. Например, женщина утверждала, что в даты якобы развода ни она, ни ее муж не были в Сингапуре.

Бизнесмен очень удивился такой «амнезии» и напомнил, что Елена после развода подписала заявление об установлении отцовства в отношении их дочери как лицо, не состоящее в браке. Но данный документ ему не помог, поэтому начались длительные судебные разборки.

В итоге суд признал развод недействительным, и женщина смогла претендовать на активы, которые Валентин заработал за 14 лет. Экс-супруге досталось элитное жилье в столице и за границей, а еще яхта и автомобиль Bentley.

Долгое время экс-нефтяник безуспешно пытался обжаловать решение суда и взыскать моральный ущерб с посольства РФ в Сингапуре, которое, как мужчина считал, допустило фатальную ошибку при оформлении документов по разводу. В 2026 году суд признал первый развод в Сингапуре в начале 2000‑х годов законным, и теперь экс-супруге нужно вернуть имущество.

За это время Валентин женился на уральской модели Алене, которая моложе него на 31 год. После этого зарегистрировал брак с 17‑летней моделью Лизой, она после развода обвинила олигарха в тирании и преследованиях. Сейчас мужчина почти не афиширует личную жизнь, а также пытается объявить себя банкротом.

