Академик Чумаков: индивидуальный препарат от рака будет дорогим

«Обезвреженные» вирусы помогают эффективно и безопасно убивать раковую опухоль, но в мире все еще не победили рак. Для лечения этой болезни используется индивидуальный препарат, который достаточно высок в цене, сообщил молекулярный биолог, вирусолог, онколог Московского НИИ им. Герцена, академик РАН Петр Чумаков.

«Вакцины — это средства, которые позволяют иммунизировать организм против опухолевых антигенов. Но почти все опухолевые антигены, которые есть у больных, очень индивидуальны. В природе нет двух одинаковых раков, к сожалению», — отметил Чумаков в интервью RT.

Как делают вакцину

Он уточнил, что у каждого пациента опухоль развивается по персональному сценарию, у них отмечаются разные последовательность и число мутаций клеток. И даже у одного пациента раковые клетки в разных участках опухоли могут быть очень разными.

Как пояснил онколог, один из современных подходов, в лечении рака связан с тем, что в опухоли выявляются антигены. Специалисты берут ее кусочек, выделяют ДНК, а затем подвергают ее тотальному секвенированию. В этом случае выявляется полная первичная структура гена. И с помощью сложных биоинформатических алгоритмов выявляются мутации, важно, чтобы они были на поверхности клеток.

По его словам, когда идентифицируется набор лучших (в смысле использования) мутаций, участки белка синтезируются в виде матрицы, то есть РНК. Тогда и можно сделать РНК-вакцину.

Цена препарата

Чумаков пояснил, что индивидуальный персонифицированный препарат, когда доктор берет кусочек опухоли и проводит указанную большую работу, — стоит дорого. Так, в США подобная терапия оценивается примерно в 0,5 млн долларов. А терапия неизбирательного типа, когда можно использовать общую вакцину — например, для меланомы, — около 80 тыс. долларов.

Возможно, со временем технологии будут дешевле, тогда можно говорить о массовости. Это перспективные наработки, но пока очень дорогие.

«Я не могу знать, какая будет цена, потому что в условиях нашего капиталистического общества, к сожалению, эта цена может возрастать и в десятки раз, и в сотни раз, в зависимости от совершенно не относящихся к делу обстоятельств», — добавил академик РАН.

Испытания

Ученые много лет проводят испытание российской вакцины на больных с раком IV стадии, у которых было более 10 циклов очень токсичной химиотерапии, поэтому иммунная система практически на нуле, а опухоль не реагирует ни на один из препаратов. При этом больные сами вводят препарат или с помощью родственника. Уже есть случаи длительных ремиссий, даже среди больных с глиобластомой.

«Мы знаем, что наш метод действует. Это, безусловно, очень перспективное направление. Мы не одни этим занимаемся в мире и считаем, что это один из самых безопасных, если не самый безопасный способ терапии», — сказал Чумаков.

В ряде случаев, как уточнил онколог, препарат дает результаты, когда у пациента нет рецидива, он может жить по крайней мере 20 лет без следов заболевания.

