ВСУ провели массированную атаку энергетических объектов в Запорожской области
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Прошедшей ночью киевский режим подверг массированной атаке энергетическую инфраструктуру Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что энергетики прилагают все усилия для скорейшего восстановления подачи электричества. Все службы находятся в режиме повышенной готовности.
