Зима ушла: в столице растаяли апрельские сугробы

В столице растаяли апрельские сугробы, а в Подмосковье снег еще есть

В пятницу в Москве сошел снежный покров. Из всех метеостанций остатки снега высотой до 1 см зафиксировали только в МГУ, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в Подмосковье сугробы высотой 4 см есть в Клину, а также 8 см в Дмитрове. 2 мая снег сойдет и в регионе.

При этом, по словам синоптика, Московская область — единственный регион ЦФО, где метеостанции отмечают наличие снежного покрова.

В конце апреля в Москве из-за снежного апокалипсиса появился рекордной высоты снежный покров. В последний раз он был в столице в этих числах 35 лет назад.

