Сбежавший во Францию актер Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию

Народный артист РФ Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию после трех лет в эмиграции во Франции. Звезда «Кухни» столкнулся с финансовыми проблемами, из-за которых был вынужден продать одну из квартир в Каннах, сообщает Mash .

68-летний артист и его 59-летняя жена Ольга Васильева испытывают трудности с заполнением залов на своих концертах. Знакомые семьи утверждают, что доходы звездной пары значительно сократились, а накопления заканчиваются.

В начале года Назаров продал квартиру площадью 60 кв. м в Каннах за 495 тыс. евро с учетом комиссии риелтора. При этом в собственности у актера остаются апартаменты на 150 «квадратов» на улице rue d’Antibes.

Назаров развлекает себя написанием стихов, вечерами с супругой в украинском ресторане Cave Croisette и походами на матчи местного футбольного клуба, в котором играет его приятель.

Назаров и Васильева покинули Россию в январе 2023 года после увольнения из МХАТа — тогда они распродали практически все имущество.

