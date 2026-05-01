Сотрудники ТЦК скрутили и мобилизовали мужчину на территории детского сада

сегодня в 11:32

Сотрудники ТЦК забрали украинца, который отводил ребенка в детский сад

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (аналог российских военкоматов) мобилизовали мужчину на территории детского сада на глазах у детей, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, инцидент произошел во Львове. Видео с насильной мобилизацией местного жителя сняла женщина, которая стала очевидцем.

На опубликованных кадрах видно, как четверо украинских военных задерживают мужчину на территории детсада и с применением физической силы ведут к автомобилю. Голос за кадром кричит: «Здесь дети!». Задержанный пытается вырываться. Затем к сотрудникам ТЦК подходит сотрудник полиции и помогает погрузить мужчину в автомобиль.

К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.

Ранее сотрудник ТЦК Украины загнал уклониста на крышу частного жилого дома на Волыни. Во время драки они упали с крыши на другого военнослужащего.

