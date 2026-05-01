Ошибочную отметку «Шпионское ПО» сняли у домена МАКС на сайте Cloudflare Radar

У домена российского мессенджера МАКС снята отметка «Шпионское ПО», которая ранее была присвоена ему по ошибке, следует из данных Cloudflare Radar .

Ранее там был указан вердикт по безопасности «вредоносные». А сейчас в разделе безопасность стоит TLS.

В апреле один из крупнейших в мире хостинг-провайдер Cloudflare промаркировал домен max.ru как шпионское ПО. Это могло бы стать серьезным репутационным ударом для отечественного сервиса.

После этого было заявлено, что эта классификация вызвана неверной интерпретацией.

