Классификация MAX как «шпионского» вызвана неверной интерпретацией

Ранее один из крупнейших в мире хостинг-провайдер Cloudflare промаркировал домен max.ru как шпионское программное обеспечение (ПО). Это могло бы стать серьезным репутационным ударом для отечественного сервиса.

«Классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода», — прокомментировали в пресс-службе мессенджера.

MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей национального мессенджера надежно защищены, заключили в пресс-службе MAX.

