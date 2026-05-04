Большинство россиян не могут «продать» накопленный опыт при устройстве на работу

Опрос Skillaz и hh.ru: только 11% россиян могут презентовать себя на рынке труда

Россияне в рамках опроса рассказали о том, какие навыки они считают ключевыми для успешного трудоустройства. Есть разрыв между реальными компетенциями и навыками их презентации: большинство кандидатов уверены в опыте, но только некоторые могут эффективно представить его работодателю, сообщают HR-платформа Skillaz и hh.ru.

Как показало исследование среди 2620 отечественных соискателей, главными сильными сторонами они считают дисциплину и ответственность (73%). На втором месте находится готовность к обучению (70%), что подтверждает высокий уровень адаптивности кандидатов на должность. А классическое образование теряет значимость: всего 22% делают на него ставку при поиске места работы.

При этом женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на этапе собеседования (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, связанных с содержанием ответа, данный фактор относится к подаче и восприятию кандидата. А мужчины чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).

«По нашим данным, 64% кандидатов уверены в своем опыте, но только 11% умеют его презентовать, в том числе это касается презентации навыков, которые сегодня особенно значимы на рынке труда. Это приводит к тому, что сильные специалисты отсеиваются на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку», — отметила HRD Skillaz Ксения Степанова.

Опрос показал регионы-лидеры в стране по ключевым профессиональным компетенциям и запросам. Так, Москва и Подмосковье возглавили список по спросу на навыки самопрезентации и развитие деловых связей (60%). Волгоградская область возглавила топ по уровню ответственности сотрудников (81%). В Новосибирской области отметили самую высокую в РФ готовность к обучению (71%). Тюменская область стала первой по доле наиболее опытных кадров — 69% опрошенных подтвердили максимальный стаж работы.

