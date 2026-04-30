«Я тебе отрежу голову»: сибирячка пыталась спастись от избранника и упала с балкона

Сибирячка почти год страдала от рук «возлюбленного», который избивал ее. В какой-то момент она, спасаясь от избранника, упала с балкона и умерла, сообщает NGS.RU .

В 2024 году 44-летняя жительница Новосибирска Евгения познакомилась с мужчиной, который был младше нее на 15 лет. Женщина сначала не прониклась к нему симпатией, но кавалер был настойчив. После года ухаживаний сибирячка решила дать мужчине шанс.

Сначала все шло хорошо, но однажды избранник проявил агрессию на пустом месте и сильно обругал матом свою любимую. Когда женщина подняла вопрос о расставании, он резко превратился в сталкера: приезжал к ней на работу и целыми днями сидел рядом с ней, прилюдно устраивал скандалы и грозился отрезать ей голову. Также он проверял телефон возлюбленной.

В мае 2025 года мужчина сильно избил сибирячку. Она получила трещину в ребре и ушиб головного мозга. Женщина тогда скрыла правду от родных и не стала писать заявление в полицию, но сделала это позже после очередных конфликтов, когда «возлюбленный» едва ее не прирезал.

После этого женщина сменила несколько адресов проживания, но кавалер выслеживал ее и просил дать ему шанс. Она согласилась. В ночь с 16 на 17 октября женщина выпала с балкона четвертого этажа в Новосибирске. В больнице она рассказала родным, что пыталась сбежать от очередного избиения и перелезть на другой балкон, но сорвалась.

Травмы оказались серьезными. После операции женщина впала в кому и пережила клиническую смерть, но ее откачали. Она успела подать еще несколько заявлений в полицию, жалуясь на преследователя. 6 апреля 2026 года сибирячка умерла, так и не оправившись от травм.

В СК после этого заявили, что «гражданин, в отношении которого поступали жалобы о противоправных действиях, находится в розыске».

