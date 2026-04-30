В Москве задержали исполнителей акции устрашения руководителей Роскомнадзора
В Москве задержали двух подозреваемых в проведении акции устрашения четырех руководителей Роскомнадзора (РКН). Одному из них нет 18 лет, сообщает, Mash.
Жители Московского региона повесили молотки со следами жидкости бурого цвета на дверях квартир руководителей РКН. При этом перед акцией устрашения к сотрудникам надзорного ведомства приезжали курьеры, которых никто не заказывал. Таким способом они проверяли адреса проживания чиновников.
Выяснилось, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами и провели акцию по заданию кураторов.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное при отягчающих обстоятельствах).
