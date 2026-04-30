В Москве задержали исполнителей акции устрашения руководителей Роскомнадзора

сегодня в 17:11

В Москве задержали двух подозреваемых в проведении акции устрашения четырех руководителей Роскомнадзора (РКН). Одному из них нет 18 лет, сообщает, Mash .

Жители Московского региона повесили молотки со следами жидкости бурого цвета на дверях квартир руководителей РКН. При этом перед акцией устрашения к сотрудникам надзорного ведомства приезжали курьеры, которых никто не заказывал. Таким способом они проверяли адреса проживания чиновников.

Выяснилось, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами и провели акцию по заданию кураторов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное при отягчающих обстоятельствах).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.