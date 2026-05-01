ВС РФ полностью уничтожили производство дронов-камикадзе ВСУ «Рубака» в Полтаве

Ракетный удар Вооруженных сил РФ разнес подпольный завод по производству беспилотников «Рубака». Также российские бойцы атаковали авиабазу Полтава в 8 км от города. В результате ударов погибло минимум 50 военнослужащих ВСУ.

Предприятие по производству дронов-камикадзе состояло из 3 больших цехов — все они полностью разрушены. Завод был одним из ключевых украинских предприятий по производству БПЛА «Рубака». Именно этими дронами-камикадзе ВСУ наносили удары по Крыму, Краснодарскому краю, Волгоградской и Воронежской областям.

Дрон «Рубака» оснащался боевой частью КЗ-5 — это 12,5-килограммовый снаряд с 8,5 кг взрывчатого вещества. БПЛА мог нести 15 кг нагрузки на 900 км со скоростью 170 км/ч. Одна единица стоила 1,5 млн рублей.

