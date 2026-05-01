Ефимов: в начале года около 6,7 тыс горожан начали осмотр квартир по реновации

С января по март текущего года осмотр жилья в новостройках по программе реновации начали около 6,7 тыс. москвичей из 32 ветхих домов, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«При этом свыше 6,2 тыс. из них уже определились с выбором квартир, в том числе более 3,5 тыс. горожан оформили документы, необходимые для переезда в современные жилые комплексы. Предлагаемые городом квартиры, как правило, просторнее, чем в расселяемых домах, за счет больших по площади кухонь и широких коридоров. В помещениях уже выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и осветительные приборы, чтобы новоселам не нужно было тратить время и силы на ремонт», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Дома возводятся с учетом критериев безбарьерной среды. Эти же принципы соблюдаются при благоустройстве дворов. Также около ЖК обустраивают детские и спортивные площадки, комфортные зоны отдыха.

«Большинство горожан, которые в первом квартале начали осматривать предложенные городом варианты, проживают на юге Москвы — более 1,5 тыс. человек из шести пятиэтажек. На западе осматривать новое жилье и оформлять документы, необходимые для переезда, начали почти 1,3 тыс. москвичей из пяти старых домов, на юго-востоке — свыше 1,2 тыс. жителей из семи расселяемых зданий. По всем вопросам, связанным с заключением договоров на новое жилье, участников переселения консультируют сотрудники Департамента городского имущества, которые работают в центрах информирования на первых этажах новостроек», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд и какие потребуются документы, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, то житель сможет ознакомиться со сценарием будущего переезда в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.