Поддержка многодетных семей и участников СВО: какие законы вступают в силу в мае

сегодня в 12:24

Володин: в мае в РФ расширят поддержку многодетных семей и участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал , какие законы вступают в стране в силу в мае. Среди них поддержка многодетных семей и участников СВО.

«Расширение поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Он уточнил, что данная мера коснется свыше 231 тыс. человек.

По его словам, появятся новые меры поддержки участников спецоперации и их близких. Так, уже действует бесплатный проезд для родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, предоставляются квоты при поступлении в вузы вдовам или вдовцам участников СВО. Еще появится защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания.

Как подчеркнул Володин, с 2022 года принято 164 федеральных закона в данной сфере.

С мая также в стране вводится перечень показателей эффективности работы автошкол. Это будет способствовать повышению качества подготовки водителей и поможет снизить аварийность.

Кроме того, планируется финансирование российских мультфильмов, чтобы развивать отечественные студии.

