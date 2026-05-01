Еще 20 всадников РФ получили нейтральный статус от федерации конного спорта

Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила нейтральный статус еще 20 российских всадников, это произошло в третьей декаде апреля, сообщает ТАСС .

В целом на 1 мая FEI утвердила нейтральный статус 148 представителям конного спорта из РФ.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI было решено изменить меры, введенные в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, коневладельцев и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире поручили разработать критерии, позволяющие отдельным представителям России возобновить участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования становится устойчивой тенденцией.

