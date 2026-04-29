Познер заявил о тенденции к возвращению россиян в спорт

«Я вижу тенденцию, что российских спортсменов возвращают на международную арену. Это действительно некая тенденция. Очень давно говорили, что не надо смешивать спорт и политику. Тем не менее все это делали», — сказал Познер.

Телеведущий также признал, что «политика так или иначе существует в спорте», несмотря на все ведущиеся дискуссии.

29 апреля международная организация World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.