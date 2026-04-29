Познер заявил о тенденции к возвращению россиян в спорт
Журналист Владимир Познер заявил, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования становится устойчивой тенденцией, сообщает Metaratings.ru.
«Я вижу тенденцию, что российских спортсменов возвращают на международную арену. Это действительно некая тенденция. Очень давно говорили, что не надо смешивать спорт и политику. Тем не менее все это делали», — сказал Познер.
Телеведущий также признал, что «политика так или иначе существует в спорте», несмотря на все ведущиеся дискуссии.
29 апреля международная организация World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии к участию в турнирах в нейтральном статусе.
