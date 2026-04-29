«Открыли горячий кран»: ученые тревожатся из-за изменений воды у Антарктиды

Ученые зафиксировали тревожное изменение в Южном океане: теплая циркумполярная глубинная вода за последние два десятилетия расширилась и приблизилась к антарктическому континентальному шельфу. Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment , основано на долгосрочных наблюдениях судов и данных автономных буев Argo.

Ранее измерительной информации было недостаточно, но ученые объединили оба типа данных с помощью методов машинного обучения и восстановили температурные изменения за последние 40 лет.

Обнаруженная теплая вода вызывает серьезное беспокойство, пояснил Джошуа Ланхэм из Кембриджского университета. Она может проникать под шельфовые ледники, растапливая их снизу и дестабилизируя. Шельфовые ледники выполняют роль естественного барьера, удерживающего ледяные щиты Антарктиды. В этих льдах содержится пресная вода, эквивалентная примерно 58 метрам возможного повышения уровня Мирового океана.

Сара Пурки из Института океанографии Скриппса описала процесс образно: раньше ледяные щиты были защищены слоем холодной воды, но теперь океанская циркуляция изменилась. По ее словам, это почти как если бы кто-то открыл горячий кран, и вода в бассейне постепенно становится теплее. Ученые напоминают, что океан поглощает более 90 процентов избыточного тепла от глобального потепления, причем значительная его часть аккумулируется именно в Южном океане.

Смещение тепла затрагивает не только антарктические льды, но и всю глобальную систему тепло- и углеродного обмена. В полярных районах формируется холодная плотная вода, которая опускается в глубины и запускает океаническую циркуляцию, включая Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC), отвечающую за перенос тепла в Атлантике. Из-за потепления и притока пресной воды от тающих льдов образование плотной холодной воды ослабевает, что позволяет теплой циркумполярной воде легче смещаться к шельфу.

Климатические модели давно прогнозировали подобный эффект, но наблюдательные данные долгое время не могли его подтвердить. Теперь же ученые видят, что этот сценарий уже проявляется в реальности. Ланхэм подчеркнул, что происходящее влияет на круговорот углерода, питательных веществ и тепла в океане. Изменения фиксируются уже сейчас, и их последствия для климата планеты могут быть значительными.

