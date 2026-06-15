Киево-Печерская лавра пылает: комплекс повредила ракета Patriot

В Telegram-канале украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорится, что ракета поразила здания Киево-Печерской Лавры. Повреждена крыша Успенского Собора.

Площадь возгорания составила 800 «квадратов». На опубликованных кадрах видна пылающая крыша собора. Экстренные службы пытаются потушить пожар. Внутри здания множество осколков, помещение заполнено дымом.

Также произошло возгорание Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» на площади 1000 кв. м.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что ВС России по объектам гражданской инфраструктуры не бьют. В военном ведомстве раскрыли, какие объекты были атакованы в Харькове, Днепропетровске и Киеве в ответ на террористические действия ВСУ. Российские войска использовали БПЛА, дальнобойное оружие морского и наземного базирования.

В черте украинской столицы целенаправленным атакам подверглись предприятия, задействованные в конструировании, сборке и обслуживании беспилотной авиации и радиолокационного оборудования. В этот список вошли заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и авиаремонтное предприятие № 410.

Кроме того, ракетным ударом были уничтожены мощности компании «Беспилотные технологии», цех настройки дронов большой дальности на территории киностудии имени Довженко, а также «Киевский инновационный терминал „Новая почта“. Его использовали в качестве хаба для распределения продукции двойного назначения, компонентов РЭБ и робототехники.

Аналогичные производственные узлы, выпускавшие боевые части для ракет и беспилотных комплексов, были ликвидированы в Днепропетровске. Там под удар попал Днепровский завод электромеханического оборудования.

В Харькове поражены площадки фирм «ДТ-1 групп» и «Гринхаус Солюшн». Помимо индустриального сектора, боевые вылеты затронули инфраструктуру военных аэродромов в Красной Слободке, Черкассах, Умани и Василькове, а также пункты территориальных центров комплектования в Киеве. В профильном ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были успешно поражены, а задачи операции полностью достигнуты.

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