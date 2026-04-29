Контрабандистку, обклеенную живыми черепахами, задержали в аэропорту Таиланда

В Таиланде туристка-зумерша примотала к своему телу скотчем живых черепах и попыталась пронести их на самолет, но была задержана, сообщает SHOT .

Сотрудники воздушной гавани обратили внимание на молодую гражданку Тайваня, которая странно себя вела: она дергалась, оглядывалась и нервно двигалась.

Служба безопасности решила провести досмотр и обнаружила, что 19-летняя зумерша примотала к телу скотчем 30 охраняемых индийских звездчатых черепах, чтобы перевезти их контрабандой. Одна из рептилий не выжила.

На нелегальных рынках такие черепахи продаются в среднем за 2 тысячи долларов. Девушка заявила, что в эту схему ее втянул знакомый из Тайваня, который предложил перевезти живой груз.

Контрабандистку арестовали. Ей предъявили обвинения в нарушении нескольких тайских законов, в том числе о сохранении и защите дикой природы.

