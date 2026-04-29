США обвинили губернатора мексиканского штата в торговле наркотиками

Минюст США предъявил обвинения в торговле наркотиками губернатору мексиканского штата Синалоа Рубену Роче Мойе и еще 9 действующим и бывшим мексиканским чиновникам, сообщает РИА Новости .

В заявлении Минюста говорится, что обвиняемые сотрудничали с картелем Синалоа с целью поставок крупных партий наркотиков в США.

Картель Синалоа внесен госдепартаментом США в официальный список иностранных террористических организаций (FTO) в феврале прошлого года.

Ранее вооруженные силы США атаковали судно, которое якобы использовалось наркоторговцами в Карибском море. В результате удара три человека погибли.

