Три человека погибли при ударе США по судну наркоторговцев

Вооруженные силы США атаковали судно, которое якобы использовалось наркоторговцами в Карибском море. В результате удара три человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Южное командование ВС США.

Смертоносный удар по судну был нанесен 19 апреля. Такой приказ отдал глава Южного командования Фрэнсис Донован.

При этом разведка подтвердила, что судно двигалось вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для незаконного оборота этих веществ.

Ранее Соединенные Штаты захватили в Оманском заливе иранское грузовое судно. В ответ на это Тегеран нанес удар по американским военным кораблям.

