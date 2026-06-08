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Во Владивостоке часть кошек в квартире, где был труп, до сих пор не спасли

В одной из муниципальных трехкомнатных квартир во Владивостоке Приморского края сотрудники экстренных служб обнаружили тело 70-летней хозяйки. Она была окружена погибшими и истощенными домашними животными, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел на Сахалинской улице. Жильцы дома забили тревогу после долгого отсутствия пожилой соседки и появления резкого трупного запаха из-за запертой двери.

Прибывшие на место смерти специалисты вскрыли дверные замки. Они обнаружили, что все жилые помещения до самого потолка завалены бытовыми отходами и горами мусора. Тело погибшей пенсионерки находилось в ванной комнате.

При осмотре квартиры среди мусорных завалов были найдены тела нескольких погибших кошек. 13 питомцев выжили. К спасательной операции подключились волонтеры.

Они заметили, что животные находятся в тяжелом состоянии. Практически все кошки страдают от сильного обезвоживания. Некоторым особям требуются срочные медикаменты и хирургические операции.

На данный момент активистам не удалось отловить абсолютно всех питомцев. Часть напуганных животных продолжает скрываться в глубине мусорных куч.

Пойманных кошек волонтеры пытаются экстренно пристроить в добрые руки. Также они объявили официальный сбор денежных средств на их последующее лечение и реабилитацию.

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