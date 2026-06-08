сегодня в 15:55

Жителя Подмосковья рассказали, как происходит подача водоснабжения в МКД

Вода, которую жители Московской области ежедневно видят текущей из крана в своих квартирах, преодолевает долгий путь до того, как попасть в стакан или кастрюлю. Сначала ее добывают из глубинных подземных источников, а затем она проходит через водозаборный узел — сложный инженерный комплекс. Этот узел по праву можно назвать сердцем системы подачи воды для целого поселка или микрорайона: в нем сочетаются насосная станция и система очистки, а глубокую скважину сравнивают с артерией, по которой ресурс поступает к людям, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Конкретный состав водозаборного узла (ВЗУ) жестко прописан в строительных нормах и зависит от того, какие нужды требуется обеспечить. К числу основных компонентов относятся:

резервуары чистой воды: это большие баки или емкости под землей, где хранится уже очищенная вода перед отправкой в дома. Благодаря им создается необходимый запас и поддерживается стабильное давление в сети;

станция водоподготовки: самый важный элемент ВЗУ, на котором воду очищают в несколько этапов. А именно:

грубая очистка — отсеивание крупных механических частиц;

аэрация — насыщение воды кислородом, чтобы окислить растворенные железо и марганец, а также убрать посторонние запахи;

финальная фильтрация — пропуск через специальные фильтрующие составы для получения воды нужного качества;

насосная станция первого подъема: отвечает за подъем сырой воды из-под земли на поверхность. Здесь применяются мощные насосы, способные выдерживать серьезные нагрузки;

насосная станция второго подъема: забирает очищенную воду из резервуаров и под нужным давлением перекачивает ее в городскую распределительную сеть, откуда она идет к потребителям;

системы автоматизации и диспетчеризации: комплекс технических средств, управляющих работой ВЗУ.

Кроме того, чтобы питьевая вода не загрязнялась, вокруг узла обустраивают три пояса зоны санитарной охраны:

Первый пояс (радиус 30–50 метров) — участок строгого режима. Здесь запрещен вход посторонним и любое строительство, кроме объектов, относящихся к самому ВЗУ.

Второй пояс — зона, защищающая от бактериологического загрязнения. На этой территории нельзя размещать септики, туалеты, свалки или другие объекты, способные стать источником микробов.

Третий пояс — самая обширная зона, которая предохраняет воду от химического загрязнения. Здесь запрещено складировать удобрения, химикаты, горюче-смазочные материалы, а также устраивать поля фильтрации.

Та вода, что течет из наших кранов, — это результат работы сложной инженерной инфраструктуры. В ее состав входят водозаборные сооружения, станции подготовки воды, насосные станции и разветвленная сеть трубопроводов.

Грамотное проектирование и регулярное обслуживание этой системы гарантируют неизменно высокое качество питьевой воды, а значит, напрямую влияют на здоровье и комфорт людей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

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