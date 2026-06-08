Задержан у проволоки: гражданин Франции штурмовал российскую границу в Нарве

На эстонско-российской границе 6 июня была зафиксирована попытка незаконного перехода на территорию РФ. Оператор, осуществлявший мониторинг, заметил мужчину, который преодолел ограждение, сообщает err.ee .

Нарушитель без законных оснований проследовал на дамбу Нарвского водохранилища и направился в сторону России. Оказавшись на стороне РФ, пешеход перекинул свои личные вещи через колючую проволоку и намеревался самостоятельно перелезть через нее.

Однако завершить задуманное мужчине не удалось. Отреагировавший на инцидент полицейский патруль приказал ему вернуться на эстонскую сторону, после чего путешественник был задержан.

Нарушителем государственной границы оказался 26-летний гражданин Франции. Вечером того же дня представители российской погранслужбы встретились на мосту с эстонскими пограничниками. В ходе этой встречи российская сторона передала коллегам личные вещи задержанного иностранца.

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