В Подмосковье отремонтируют более 1500 дорожных объектов в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году отремонтируют более 1500 дорожных объектов общей протяженностью почти 1300 км. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Текущий ремонт коснется 1296 дорог, капитальный ремонт — 246 дорог. Будет капитально отремонтировано 20 мостов.

«По региональной сети у нас в настоящее время уже завершены 23 дороги, что составляет 20% дорог. При этом наибольший объем ремонта будет выполнен в Коломне, Волоколамске, Луховицах, Егорьевске», — сказал он.

В этом году впервые по запросу жителей и глав выполнят комплексный ремонт центральных улиц. Таких участков будет 26. Будут заменены автопавильоны, сформированы заездные карманы, также будет проведен ремонт тротуаров и замена дорожных знаков.

Сибатулин добавил, что по муниципальной сети сейчас выполнено почти 36% дорог (349 дорог).

Он добавил, что реализация программы, как региональной, так и муниципальной сети, идет с опережением. Задача — завершить программу ремонта дорог до 1 августа, капитального ремонта — до 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

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