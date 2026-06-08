Ефимов: в Москве создадут более 10 тыс рабочих мест благодаря 16 проектам КРТ

В мае этого года Москва одобрила запуск 16 масштабных проектов комплексного развития территорий (КРТ). Согласно условиям соглашений, в столице будут реорганизованы участки общей площадью более 122 га. На этих территориях планируется построить свыше 1,3 млн кв м недвижимости. Такую информацию озвучил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, город ежемесячно продолжает вовлекать в программу КРТ новые неэффективно используемые площадки.

«Так, в мае приняты решения о реорганизации еще более 122 га участков в рамках 16 проектов. Они предусматривают строительство свыше 1,3 млн кв. м современной недвижимости, в том числе более 776 тыс. кв. м общественно-деловых и производственных объектов. Реализация этих проектов позволит создать в городе более 10,6 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Одобренные проекты будут воплощены в жизнь в 18 районах Москвы, охватив все административные округа, за исключением Зеленоградского.

Особое внимание уделяется созданию сервисной инфраструктуры. Например, в районах Дорогомилово и Филевский Парк появится 89 тыс. «квадратов» общественно-деловых объектов: магазины, кафе, банки и рестораны. Один только этот кластер обеспечит занятость для 2,5 тыс. человек. Также новый облик обретут районы Северный (там разместят технопарки и офисные центры) и другие локации.

Программа КРТ нацелена на превращение бывших промзон, пустырей и неэффективно используемых участков в гармоничные городские пространства. В настоящий момент в портфеле Москвы находится более 420 проектов КРТ, которые суммарно охватывают территорию свыше 4,5 тыс. га.

Программу КРТ реализуют по поручению мэра столицы Сергея Собянина.